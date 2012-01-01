Wink
Сериалы
Страсти по Чапаю
1-й сезон
4-я серия

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Страсти по Чапаю. Сезон 1. Серия 4
18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

Сериал Страсти по Чапаю 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»