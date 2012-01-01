WinkСериалыСтрасти по Чапаю1-й сезон4-я серия
Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2012, Страсти по Чапаю. Сезон 1. Серия 4
18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.
КачествоSD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb
