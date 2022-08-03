Wink
Страсти по Чапаю
1-й сезон
3-я серия

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Страсти по Чапаю. Сезон 1. Серия 3
18+

О сериале

Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

