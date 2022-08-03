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Страсти по Чапаю
1-й сезон
11-я серия

Страсти по Чапаю (сериал, 2012) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2012, Страсти по Чапаю. Сезон 1. Серия 11
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал о малоизвестных деталях биографии легендарного командующего Василия Чапаева — первая любовь и побег из родного села, женитьба и семейная жизнь, Первая мировая война, страстные романы с другими женщинами, смертельная вражда, сломанные судьбы и неотвратимая гибель на реке Урал.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страсти по Чапаю»