Страшные сказки. Сезон 2. Серия 10
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Страшные сказки
2-й сезон
10-я серия

Страшные сказки (сериал, 2015) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

8.22015, Penny Dreadful
Ужасы, Фэнтези18+

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Сюжет

Викторианская Англия. Знаменитый путешественник Малкольм Мюррей нанимает команду людей с уникальными способностями, чтобы разыскать дочь Мину, похищенную коварным Хозяином. Так начинаются жуткие приключения экстрасенса Ванессы Айвз, анатома Виктора Франкенштейна и стрелка Итана Чандлера.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страшные сказки»