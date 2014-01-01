Страшные сказки (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Викторианская Англия. Знаменитый путешественник Малкольм Мюррей нанимает команду людей с уникальными способностями, чтобы разыскать дочь Мину, похищенную коварным Хозяином. Так начинаются жуткие приключения экстрасенса Ванессы Айвз, анатома Виктора Франкенштейна и стрелка Итана Чандлера.



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