Страшные сказки: Город ангелов (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Спин-офф знаменитого готического сериала «Страшные сказки». События нового шоу разворачиваются в Лос-Анджелесе 1938 года. В центре истории — конфликт главных героев с богиней смерти Санта Муэрте и другими союзниками Дьявола, а значит напряженный сюжет гарантирован.

