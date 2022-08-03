7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 8 смотреть онлайн

Страны-малютки (Монако, Ватикан, Андорра)
7 класс. География
Материки. Евразия
Страны-малютки (Монако, Ватикан, Андорра)

На этом видеоуроке все желающие смогут изучить тему Страны-малютки (Монако, Ватикан, Андорра). Вы отправитесь в путешествие по странам Европы. Учитель расскажет о миниатюрных государствах указанной части света, затем даст характеристику странам-малюткам Монако, Ватикану и Андорре.

