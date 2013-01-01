8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Латинская Америка на рубеже XIX;XX веков явно отставала от ведущих держав. Ее экономика базировалась на сельском хозяйстве и вывозе сырья, в то время как в ведущих европейских державах преобладала промышленность и машинный труд. Не было и политического единства в странах Латинской Америки. В большинстве стран был установлен жесткий режим ; военная диктатура. Помимо прочего, латиноамериканские страны волновал злободневный вопрос ; вопрос о рабстве. Об этих, а также других важнейших событиях истории стран Латинской Америки вы узнаете, изучив данный урок.



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