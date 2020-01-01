Страны Азии. Типовая характеристика стран
Wink
Детям
7 класс. География
Материки. Евразия
Страны Азии. Типовая характеристика стран

7 класс. География (сериал, 2020) сезон 13 серия 12 смотреть онлайн

6.02020, Страны Азии. Типовая характеристика стран
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На занятии мы узнаем об особенностях географического положения Азии, рассмотрим, какие страны расположены на ее территории, какова численность населения этой части материка. Узнаем типовую характеристику стран Азии.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Страны Азии 13 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг