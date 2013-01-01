8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Европейская колонизация затронула не только Северную и Южную Америку, Австралию и другие земли, но и весь Африканский континент. От былого могущества Древнего Египта, который вы изучали в 5 классе, не осталось и следа. Теперь �все это колонии, поделенные между разными европейскими странами. Из данного урока вы узнаете, как проходил процесс европейской колонизации в Африке и были ли какие-то попытки противостоять этому процессу.





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