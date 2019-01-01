WinkСериалыСтранный ангел2-й сезон4-я серия
Странный ангел (сериал, 2019) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
7.52019, Strange Angel
Драма, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сериал изучает потаенные уголки души одной из самых противоречивых американских личностей первой половины XX века. Всегда полагавшийся на интеллект инженер Джек Парсонс работал в NASA, но при этом пропагандировал учение мага Алистера Кроули и всерьез стремился постичь сверхъестественное.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Бен
Уитли
- Режиссёр
Дэвид
Лоури
- КДРежиссёр
Кейт
Дэннис
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- Актёр
Джек
Рейнор
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- ПМАктёр
Питер
Марк Кендалл
- ГУАктёр
Грег
Уайз
- Актёр
Руперт
Френд
- МГАктёр
Майкл
Гэстон
- КЧАктёр
Кай
Чен
- АСАктриса
Амара
Сарагоса
- КМАктёр
Карл
Макинен
- Актёр
Раде
Шербеджия
- ДВСценарист
Дэвид
Винер
- МХПродюсер
Марк
Хейман
- УАХудожник
Уоррен
Алан Янг
- ТКХудожник
Т.К.
Киркпатрик
- ХХХудожница
Хелен
Харвэлл
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- ДБМонтажёр
Дженнифер
Барбо
- ЭДОператор
Эндрю
Дроз Палермо
- СПОператор
Синтия
Пушек
- ДКОператор
Дэвид
Клайн
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт