Странный ангел. Сезон 1. Серия 7
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Странный ангел
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7-я серия

Странный ангел (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

7.52018, Strange Angel
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сериал изучает потаенные уголки души одной из самых противоречивых американских личностей первой половины XX века. Всегда полагавшийся на интеллект инженер Джек Парсонс работал в NASA, но при этом пропагандировал учение мага Алистера Кроули и всерьез стремился постичь сверхъестественное.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Детектив, Биография
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Странный ангел»