Столпы Земли (сериал, 2010) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Масштабный мини-сериал по одноименному историческому роману Кена Фоллета. Действие разворачивается в Англии XII века. Прослеживаются судьбы королевской семьи, невезучего мастера-каменщика по прозвищу Том «Строитель» и разбойника, который раскаялся и стал монахом Кингсбриджского монастыря.

