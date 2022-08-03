WinkДетямСтолпы Земли1-й сезон6-я серия
Столпы Земли (сериал, 2010) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
9.02010, The Pillars of the Earth
Драма, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Масштабный мини-сериал по одноименному историческому роману Кена Фоллета. Действие разворачивается в Англии XII века. Прослеживаются судьбы королевской семьи, невезучего мастера-каменщика по прозвищу Том «Строитель» и разбойника, который раскаялся и стал монахом Кингсбриджского монастыря.
СтранаГермания, Канада, Великобритания, Венгрия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама, Триллер
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- Актёр
Эдди
Редмэйн
- Актриса
Хейли
Этвелл
- Актёр
Иэн
Макшейн
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актёр
Руфус
Сьюэлл
- ММАктёр
Мэттью
Макфэдиен
- Актёр
Сэм
Клафлин
- ДОАктёр
Дэвид
Оукс
- СПАктриса
Сара
Пэриш
- НВАктриса
Наталия
Вёрнер
- ДПСценарист
Джон
Пилмейер
- КФСценарист
Кен
Фоллет
- Продюсер
Йонас
Бауэр
- РБПродюсер
Рола
Бауэр
- МКХудожник
Мильен
Крека Клякович
- ТЛХудожник
Тибор
Лазар
- АСОператор
Аттила
Салаи
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис