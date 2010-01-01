Столпы Земли. Серия 4
Wink
Детям
Столпы Земли
1-й сезон
4-я серия

Столпы Земли (сериал, 2010) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.02010, The Pillars of the Earth
Драмы, Военные12+

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Сюжет

Масштабный мини-сериал по одноименному историческому роману Кена Фоллета. Действие разворачивается в Англии XII века. Прослеживаются судьбы королевской семьи, невезучего мастера-каменщика по прозвищу Том «Строитель» и разбойника, который раскаялся и стал монахом Кингсбриджского монастыря.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столпы Земли»