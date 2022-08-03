Столпы Земли. Серия 2
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Столпы Земли (сериал, 2010) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.02010, The Pillars of the Earth
Военный, Триллер18+

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О сериале

Масштабный мини-сериал по одноименному историческому роману Кена Фоллета. Действие разворачивается в Англии XII века. Прослеживаются судьбы королевской семьи, невезучего мастера-каменщика по прозвищу Том «Строитель» и разбойника, который раскаялся и стал монахом Кингсбриджского монастыря.

Страна
Великобритания, Венгрия, Германия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама, Триллер
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Столпы Земли»