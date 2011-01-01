Столик в углу (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Психологический триллер, рассказывающий о загадочном человеке, который сидит за столиком в углу закусочной и к которому люди обращаются за помощью в исполнении их желаний. Отчаявшийся отец больного ребенка, женщина, которая хочет стать красивой, художник, ищущий вдохновения… Человек может исполнить любое желание, но за определенную цену. Для того, чтобы получить то, что они хотят, посетители должны поступиться своими моральными ценностями и совершить самый неприемлимый для них поступок… Человек никого ни к чему не принуждает, но каждый должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое.



