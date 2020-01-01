Спецкурс. Всеобщая история (сериал, 2020) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На этом уроке речь пойдет о Столетней войне в европейской истории. Будет рассмотрен вопрос о хронологических рамках Столетней войны и почему историки решили так называть эту войну между Англией и Францией. Кроме того, на данном уроке вы узнаете об образе эпохи позднего Средневековья и о том, �что эта эпоха накопила множество противоречий и пережитков, которые продемонстрировала Столетняя война.



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