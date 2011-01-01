6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Как вы помните, последним оплотом Англии на территории Франции была Аквитания. Из-за нее и началась одна из самых длительных войн в мировой истории ; «Столетняя война» (1337;1453). Войне всегда сопутствуют голод и болезни, страшные эпидемии чумы ; «черной смерти» ; обрушились на Европу в середине XIV века. На сегодняшнем занятии мы рассмотрим причины, ход и итоги «Столетней войны».



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