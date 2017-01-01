Сто дней свободы (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkСериалыСто дней свободы1-й сезон4-я серия
2017, Сто дней свободы. Серия 4
Военный, Драма12+
О сериале
У Петра Авдеича позади десять лет тюрьмы - десять несправедливых лет за контрреволюционную пропаганду. Он вернулся в свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи его сторонятся. Но теперь он обрeл главное - свободу, с которой не намерен расставаться ни при каких обстоятельствах. Наступление немецких войск, недоверие внучки и еe товарища - ничто не заставит его поменять свои планы, впереди у Авдеича целых сто дней свободы…
6.6 КиноПоиск
- ТАРежиссёр
Тимур
Алпатов
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актриса
Софья
Синицына
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- Актёр
Никита
Тарасов
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- Актёр
Владимир
Стеклов
- Актёр
Дмитрий
Куличков
- АИАктёр
Артур
Иванов
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- СГАктёр
Сергей
Гурьев
- ДМСценарист
Дмитрий
Миропольский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- НЯПродюсер
Нелли
Яралова
- ЗЯПродюсер
Зара
Янгульбиева
- ЮЧХудожница
Юлия
Чарандаева
- АГХудожник
Александр
Гиляревский
- НБХудожница
Наталия
Белякова
- РГОператор
Рафик
Галеев
- Композитор
Вадим
Маевский
- АТКомпозитор
Александр
Туркунов