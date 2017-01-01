Сто дней свободы (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

У Петра Авдеича позади десять лет тюрьмы - десять несправедливых лет за контрреволюционную пропаганду. Он вернулся в свой обветшалый дом, на улицу, где все соседи его сторонятся. Но теперь он обрeл главное - свободу, с которой не намерен расставаться ни при каких обстоятельствах. Наступление немецких войск, недоверие внучки и еe товарища - ничто не заставит его поменять свои планы, впереди у Авдеича целых сто дней свободы…



