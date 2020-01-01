WinkСериалыUFC Fight Night Las Vegas 171-й сезонСтивен Томпсон vs Джефф Нил
UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Спорт18+
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О сериале
Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.
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