UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.



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