Стивен Томпсон vs Джефф Нил
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UFC Fight Night Las Vegas 17
1-й сезон
Стивен Томпсон vs Джефф Нил

UFC Fight Night Las Vegas 17 (сериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2020, UFC
Спорт, Спорт18+

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О сериале

Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между между Джеффом Нилом, занимающим 11 строку рейтинга, и бойцом Топ-5 этой весовой категории Стивеном Томпсоном.

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Жанр
Спорт
Время
46 мин / 00:46

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