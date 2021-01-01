Стив Гарсия vs Чарли Онтиверос
Wink
Сериалы
UFC Fight Night Las Vegas 39
1-й сезон
Стив Гарсия vs Чарли Онтиверос

UFC Fight Night Las Vegas 39 (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2021, UFC
Спортивный, Спортивный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Главным событием турнира UFC Fight Night 194 стал бой в женском минимальном весе. Маккензи Дeрн, одержавшая четыре победы подряд, встретилась с Мариной Родригез, занимающей шестую строчку рейтинга.

Сериал Стив Гарсия vs Чарли Онтиверос 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
37 мин / 00:37

Рейтинг