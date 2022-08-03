7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн
6.02020, Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На уроке учащиеся откроют для себя новые стороны личности русского поэта-футуриста Владимира Маяковского, прочитают и проанализируют стихотворение Хорошее отношение к лошадям попытаются разобраться в сложном и уникальном поэтическом мире автора.
