Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»
Wink
Детям
7 класс. Литература
Из литературы XX века
6-я серия

7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

6.02020, Стихотворение В.В. Маяковского «Хорошее отношение к лошадям»
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На уроке учащиеся откроют для себя новые стороны личности русского поэта-футуриста Владимира Маяковского, прочитают и проанализируют стихотворение Хорошее отношение к лошадям попытаются разобраться в сложном и уникальном поэтическом мире автора.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Жанр
Образовательные
Время
19 мин / 00:19

Рейтинг