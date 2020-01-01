7 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 7 серия 19 смотреть онлайн
Стихи о родной природе поэтов XX века
Образовательные0+
О сериале
На уроке учащиеся рассмотрят вопрос о взгляде искусства на природу прочитают стихотворения поэтов ХХ столетия о природе (Брюсов, Есенин, Заболоцкий) проведут исследование средств художественной выразительности, которыми поэты пользуются как художники, создавая пейзажное поэтическое полотно.
