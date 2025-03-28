Стич! (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Неугомонный инопланетянин Стич — результат уникального эксперимента, в котором использованы гены самых сильных и опасных существ галактики. К счастью, Стич умеет направлять разрушительную энергию в мирное русло. Оказавшись на одном из японских островов, он встречает такую же непоседливую, как и он сам, школьницу Юну. Дружба с девочкой помогает Стичу побороть вредные привычки и совершить множество добрых поступков. Теперь, объединив усилия, неразлучная парочка способна не только навести порядок на острове, но и спасти планету от нашествия пришельцев.

