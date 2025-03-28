Стич! (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Фантастика, Комедия6+
Неугомонный инопланетянин Стич — результат уникального эксперимента, в котором использованы гены самых сильных и опасных существ галактики. К счастью, Стич умеет направлять разрушительную энергию в мирное русло. Оказавшись на одном из японских островов, он встречает такую же непоседливую, как и он сам, школьницу Юну. Дружба с девочкой помогает Стичу побороть вредные привычки и совершить множество добрых поступков. Теперь, объединив усилия, неразлучная парочка способна не только навести порядок на острове, но и спасти планету от нашествия пришельцев.
СтранаЯпония, Китай
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультсериалы
5.2 КиноПоиск
4.6 IMDb
- ТИРежиссёр
Томохико
Ито
- КОАктёр
Кодзи
Отиай
- ХХАктриса
Хитоми
Хасэ
- ХЯАктёр
Хироси
Янака
- ЮМАктёр
Юдзи
Мицуя
- ХКАктриса
Хисако
Кёда
- КЯАктёр
Коити
Ямадэра
- УИАктёр
Унсё
Исидзука
- МКАктриса
Мотоко
Кумаи
- МИАктриса
Мияко
Ито
- СИАктёр
Сёдзо
Идзука
- ДНСценарист
Джефф
Нимой
- МХСценарист
Мицутака
Хирота
- ЮКСценарист
Юко
Какихара
- ДВПродюсер
Джесс
Винфилд
- ММПродюсер
Масао
Маруяма
- ДСПродюсер
Джэми
Симона
- ЮАХудожник
Юкио
Абэ
- ЮНМонтажёр
Юмико
Накаба
- ЁСКомпозитор
Ёсихиса
Судзуки
- КНКомпозитор
Котаро
Накагава