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4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
6.72020, Степи России
Образовательные0+
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Сюжет
Степи занимают шестую часть территории России. Это бескрайнее море разнотравья. Зона степи наиболее активно разрабатывается человеком для сельскохозяйственных работ из-за чрезвычайно плодородных почв. На этом уроке мы познакомимся с удивительным разнообразием растительного мира степи, узнаем о животных и птицах, которые здесь обитают.
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