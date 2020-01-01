4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

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Степи занимают шестую часть территории России. Это бескрайнее море разнотравья. Зона степи наиболее активно разрабатывается человеком для сельскохозяйственных работ из-за чрезвычайно плодородных почв. На этом уроке мы познакомимся с удивительным разнообразием растительного мира степи, узнаем о животных и птицах, которые здесь обитают.



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