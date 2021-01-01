WinkСериалыСергей Дачник1-й сезон436-я серия
Сергей Дачник (сериал, 2021) сезон 1 серия 436 смотреть онлайн
2021, Степень зрелости персиков среднего и среднепозднего срока созревания.
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Сюжет
Канал для дачников о выращивании экзотических и традиционных плодово-ягодных растений на своeм участке, с моим подходом и опытом, учитывая местные особенности климатических условий, а так-же о заготовке продуктов, консервировании и о загородной жизни.
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