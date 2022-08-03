Стая (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Стая. Сезон 1. Серия 5
2020, La jauría
Триллер, Драма18+

О сериале

17-летняя ученица католической школы внезапно исчезает вскоре после начала протестов против одного из преподавателей, которого подозревают в недопустимом обращении с учащимися. Детективы из особого отдела полиции берутся за расследование и пытаются понять, связано ли исчезновение с убийством неизвестной девушки, чей труп найден рядом со школой.

