Стая (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2020, La jauría
Триллер, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
17-летняя ученица католической школы внезапно исчезает вскоре после начала протестов против одного из преподавателей, которого подозревают в недопустимом обращении с учащимися. Детективы из особого отдела полиции берутся за расследование и пытаются понять, связано ли исчезновение с убийством неизвестной девушки, чей труп найден рядом со школой.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.0 IMDb
