Староста класса. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Староста класса
1-й сезон
6-я серия
7.32021, Head of the Class
Комедии18+

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Староста класса (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Ремейк одноименного ситкома 1986 года от продюсера «Клиники» и «Теда Лассо». В центре сюжета — история учительницы Алисии Адамс и ее одаренных учеников. Как и оригинальный проект, ремейк поднимает важные вопросы взросления и конфликта поколений. Главные герои будут учиться фокусироваться на получении жизненного опыта, а не на оценках.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.8 IMDb