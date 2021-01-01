WinkСериалыСтароста класса1-й сезон6-я серия
7.32021, Head of the Class
Комедии18+
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Староста класса (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Сюжет
Ремейк одноименного ситкома 1986 года от продюсера «Клиники» и «Теда Лассо». В центре сюжета — история учительницы Алисии Адамс и ее одаренных учеников. Как и оригинальный проект, ремейк поднимает �важные вопросы взросления и конфликта поколений. Главные герои будут учиться фокусироваться на получении жизненного опыта, а не на оценках.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.8 IMDb