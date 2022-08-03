Староста класса (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Ремейк одноименного ситкома 1986 года от продюсера «Клиники» и «Теда Лассо». В центре сюжета — история учительницы Алисии Адамс и ее одаренных учеников. Как и оригинальный проект, ремейк поднимает важные вопросы взросления и конфликта поколений. Главные герои будут учиться фокусироваться на получении жизненного опыта, а не на оценках.

