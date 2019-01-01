Старая школа. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Старая школа
1-й сезон
7-я серия

Старая школа (сериал, 2019) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

2019, Schooled
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Директор Джон Гласкотт, тренер Рик Меллор, учитель английского Чарли Браун и бывшая выпускница Лейни Льюис – настоящие кумиры учеников академии. Они учат их уму разуму и помогают справиться с неуверенностью в себе, проблемами со сверстниками и жизненными трудностями, параллельно устраивая свою личную жизнь и попадая в неловкие ситуации.

Сериал Старая школа 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старая школа»

Всё