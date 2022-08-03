Старая школа (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Директор Джон Гласкотт, тренер Рик Меллор, учитель английского Чарли Браун и бывшая выпускница Лейни Льюис – настоящие кумиры учеников академии. Они учат их уму разуму и помогают справиться с неуверенностью в себе, проблемами со сверстниками и жизненными трудностями, параллельно устраивая свою личную жизнь и попадая в неловкие ситуации.

