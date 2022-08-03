WinkСериалыСтанция одиннадцать1-й сезон10-я серия
6.92021, Station Eleven
Фантастика, Триллер18+
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Станция одиннадцать (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
Сюжет сериала развернется сразу в нескольких временных рамках — до начала эпидемии, во время распространения смертельного гриппа, который уничтожит большую часть населения планеты, и спустя 20 лет. Главная героиня Кристен Реймонд вместе с небольшой театральной труппой путешествует по постапокалиптической Америке, пытаясь заново построить и переосмыслить мир, при этом восстановив лучшее из того, что было потеряно.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- Режиссёр
Хелен
Шейвер
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- Актриса
Маккензи
Дэвис
- Актёр
Химеш
Патель
- Актриса
Матильда
Лоулер
- Актёр
Дэвид
Уилмот
- Актёр
Набхан
Ризван
- Актёр
Дэниэл
Дзоватто
- Актриса
Филиппина
Вельж
- Актриса
Лори
Петти
- Актёр
Энрико
Колантони
- ПААктёр
Принс
Ампонса
- Сценарист
Патрик
Соммервиль
- Сценарист
Ник
Кьюз
- Продюсер
Дэвид
Эйзенберг
- Продюсер
Маурисио
Кац
- РЭХудожница
Рут
Эммон
- МАХудожник
Майкл
Аллен Гловер
- МВХудожник
Мерже
Вески
- Монтажёр
Дэвид
Эйзенберг
- ЭММонтажёр
Энтони
МакЭфи
- Оператор
Стив
Косенс
- Композитор
Дэн
Ромер