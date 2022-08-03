Станция одиннадцать. Серия 10
Wink
Сериалы
Станция одиннадцать
1-й сезон
10-я серия
6.92021, Station Eleven
Фантастика, Триллер18+

Эта серия пока недоступна

Станция одиннадцать (сериал, 2021) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

О сериале

Сюжет сериала развернется сразу в нескольких временных рамках — до начала эпидемии, во время распространения смертельного гриппа, который уничтожит большую часть населения планеты, и спустя 20 лет. Главная героиня Кристен Реймонд вместе с небольшой театральной труппой путешествует по постапокалиптической Америке, пытаясь заново построить и переосмыслить мир, при этом восстановив лучшее из того, что было потеряно.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Станция одиннадцать»