6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Трагические сюжеты наполняют древнерусскую историю. Не обошлось без жестокости и во времена правления святой княгини Ольги и ее сына Святослава. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как княгиня Ольга отомстила за смерть мужа, как погиб великий князь-воин Святослав, какой вклад внесли эти правители в становление и укрепление Древнерусского государства.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Становление Киевского государства при Ольге и Святославе 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.