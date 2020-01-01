WinkДетям6 класс. История РоссииДревнерусское государствоСтановление Киевского государства при Ольге и Святославе
6 класс. История России (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
7.02020, Становление Киевского государства при Ольге и Святославе
Образовательные0+
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Сюжет
Трагические сюжеты наполняют древнерусскую историю. Не обошлось без жестокости и во времена правления святой княгини Ольги и ее сына Святослава. На сегодняшнем занятии вы узнаете о том, как княгиня Ольга отомстила за смерть мужа, как погиб великий князь-воин Святослав, какой вклад внесли эти правители в становление и укрепление Древнерусского государства.
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