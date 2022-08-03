Стамптаун (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2019, Stumptown
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ветеран разведки Декс недавно вернулась из Афганистана: теперь ее основные спутники — ПТСР и долги. Чтобы наконец выбраться из ямы, в которую она загнала себя, героиня переквалифицируется в частного детектива, чтобы раскрывать запутанные дела с присущей ей настойчивостью и язвительностью.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МБРежиссёр
Марк
Баклэнд
- СКРежиссёр
Стэйси
К. Блэк
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- Актриса
Коби
Смолдерс
- Актёр
Джейк
Джонсон
- ТКАктриса
Танту
Кардинал
- КСАктёр
Коул
Сибус
- Актёр
Адриан
Мартинес
- КМАктриса
Камрин
Менхейм
- Актёр
Майкл
Или
- ФРАктриса
Фиона
Рене
- МБАктриса
Моника
Барбаро
- ДРСценарист
Джейсон
Ричман
- НВСценарист
Николас
Вуттон
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- Продюсер
Рубен
Фляйшер
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АМАктёр дубляжа
Александр
Матвеев
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ККХудожница
Кори
Каплан
- БОХудожник
Брендан
О’Коннор
- ДКОператор
Дж.
Кларк Мэтис
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс
- ЛККомпозитор
Лиза
Кроули