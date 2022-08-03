Стамптаун (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Ветеран разведки Декс недавно вернулась из Афганистана: теперь ее основные спутники — ПТСР и долги. Чтобы наконец выбраться из ямы, в которую она загнала себя, героиня переквалифицируется в частного детектива, чтобы раскрывать запутанные дела с присущей ей настойчивостью и язвительностью.

