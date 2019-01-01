Стамптаун. Сезон 1. Серия 12
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Стамптаун (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2019, Stumptown
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Ветеран разведки Декс недавно вернулась из Афганистана: теперь ее основные спутники — ПТСР и долги. Чтобы наконец выбраться из ямы, в которую она загнала себя, героиня переквалифицируется в частного детектива, чтобы раскрывать запутанные дела с присущей ей настойчивостью и язвительностью.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стамптаун»

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