Стальная звезда. Сезон 2. Серия 2
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Стальная звезда (сериал, 2019) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

8.32019, Tin Star
Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Бывший детектив Джим Уорт переезжает вместе с семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою покоя, ради которого все затевалось.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стальная звезда»