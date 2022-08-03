Стальная звезда. Сезон 1. Серия 4
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Стальная звезда
1-й сезон
4-я серия

Стальная звезда (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.32017, Tin Star
Драма, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Бывший детектив Джим Уорт переезжает вместе с семьей из Лондона в одно из самых живописных канадских мест – городок в Скалистых горах. Однако новая должность в качестве главы местной полиции не принесет герою покоя, ради которого все затевалось.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Стальная звезда»