СССР в 1953-1956 гг.
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Детям
9 класс. История России
СССР в послевоенные годы
СССР в 1953-1956 гг.

9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн

6.82020, СССР в 1953-1956 гг.
Образовательные18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Сегодня на уроке мы познакомимся с политической ситуацией в СССР в 19531956 гг., поговорим о смерти Сталина и его роли в истории, узнаем о борьбе за власть и основных реформах Хрущева.

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Жанр
Образовательные
Время
20 мин / 00:20

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