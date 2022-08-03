WinkДетям9 класс. История РоссииСССР в послевоенные годыСССР в 1953-1956 гг.
9 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 1 смотреть онлайн
6.82020, СССР в 1953-1956 гг.
Образовательные18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Сегодня на уроке мы познакомимся с политической ситуацией в СССР в 19531956 гг., поговорим о смерти Сталина и его роли в истории, узнаем о борьбе за власть и основных реформах Хрущева.
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