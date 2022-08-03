Сегодня на уроке мы познакомимся с политической ситуацией в СССР в 19531956 гг., поговорим о смерти Сталина и его роли в истории, узнаем о борьбе за власть и основных реформах Хрущева.



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