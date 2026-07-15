Весна 1981 года. Олимпиада позади, но еще не стерлась со стен олимпийская символика. Спокойное, мирное, сонное время – брежневский застой. Четверо друзей возвращаются из армии, вместе они прошли огонь и воду, нештатные ситуации, спасали друг другу жизнь. В шутку они называют себя «СССР» по первым буквам имен – Сергей, Семен, Самвел и Рома. История дружбы и взросления развивается на фоне стремительно меняющейся страны, но у их «СССР», в отличие от Советского Союза, есть надежда. Союз друзей сохранится, хотя за десять лет не раз будет испытан на прочность.

