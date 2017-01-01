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Сшиватели (сериал, 2017) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2017, Stitchers
Детектив, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В центре сюжета молодая женщина, работающая на секретную организацию, «сшивает» своe сознание с недавно умершими, чтобы раскрывать убийства.

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сшиватели»