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Сшиватели (сериал, 2016) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

2016, Stitchers
Детективы, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

В центре сюжета молодая женщина, работающая на секретную организацию, «сшивает» своe сознание с недавно умершими, чтобы раскрывать убийства.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сшиватели»