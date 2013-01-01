WinkДетям9 класс. Всеобщая историяНовейшая история. Вторая половина XX-начало XXI векаСША во второй половине 1940х – начале 1960х гг.
9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
6.02013, США во второй половине 1940х – начале 1960х гг.
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+38 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 1
- 0+37 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 2
- 0+41 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 3
- 0+29 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 5
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 6
- 0+22 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 7
- 0+24 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
После завершения Второй мировой войны в мире сложились две противостоящие друг другу идеологические системы. С одной стороны это была социалистическая система, с другой ; капиталистическая. Главной страной капиталистического лагеря являлись Соединённые Штаты Америки, вышедшие из пекла войны супердержавой. О первом послевоенном периоде истории США пойдёт речь на данном уроке.
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