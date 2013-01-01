США во второй половине 1940х – начале 1960х гг.
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века
США во второй половине 1940х – начале 1960х гг.

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

6.02013, США во второй половине 1940х – начале 1960х гг.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

После завершения Второй мировой войны в мире сложились две противостоящие друг другу идеологические системы. С одной стороны это была социалистическая система, с другой ; капиталистическая. Главной страной капиталистического лагеря являлись Соединённые Штаты Америки, вышедшие из пекла войны супердержавой. О первом послевоенном периоде истории США пойдёт речь на данном уроке.

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