9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

1960-е ; 2010-е гг. в истории США являются временем окончательного становления государства как сверхдержавы, страны, играющей одну из первых ролей в мировом сообществе и влияющей на ход мировой истории. Основным этапам внутренней и внешней политики США посвящён данный урок.





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