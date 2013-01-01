США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.
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Детям
9 класс. Всеобщая история
Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века
США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.

9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

6.02013, США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.
Образовательные0+
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Сезоны и серии

Всеобщая история. XIX векНовейшая история. Первая половина XX в.Новейшая история. Вторая половина XX-начало XXI века

Сюжет

1960-е ; 2010-е гг. в истории США являются временем окончательного становления государства как сверхдержавы, страны, играющей одну из первых ролей в мировом сообществе и влияющей на ход мировой истории. Основным этапам внутренней и внешней политики США посвящён данный урок.

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