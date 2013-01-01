WinkДетям9 класс. Всеобщая историяНовейшая история. Вторая половина XX-начало XXI векаСША в середине 1960-х – начале 2010-х гг.
9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
6.02013, США в середине 1960-х – начале 2010-х гг.
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+38 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 1
- 0+37 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 2
- 0+41 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 3
- 0+29 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 4
- 0+7 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 5
- 0+26 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 6
- 0+22 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 7
- 0+24 мин
9 класс. Всеобщая история
Сезон 3 Серия 8
Сюжет
1960-е ; 2010-е гг. в истории США являются временем окончательного становления государства как сверхдержавы, страны, играющей одну из первых ролей в мировом сообществе и влияющей на ход мировой истории. Основным этапам внутренней и внешней политики США посвящён данный урок.
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