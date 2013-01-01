США в первой половине XIX века
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8 класс. Всеобщая история
Страны Америки в XIX – начале XX века
США в первой половине XIX века

8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

5.02013, США в первой половине XIX века
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Сезоны и серии

ВведениеСтраны Европы в XIX – начале XX векаСтраны Америки в XIX – начале XX векаТрадиционные общества в XIX – начале XX векаМеждународные отношения в XIX – начале XX века

Сюжет

Первая половина XIX века в Америке &mdash; время промышленного переворота, активного освоения и расширения территории страны, а также период зарождения борьбы за освобождение от рабства чернокожего населения Америки.

КРАТКАЯ СПРАВКА

Первая половина XIX в. в Америке ; время промышленного переворота, активного освоения (см. скваттерство и фронтир) и расширения территории страны, а также период зарождения борьбы за освобождение от рабства чернокожего населения Америки (см. аболиционизм).

Предыстория

США (Соединенные Штаты Америки) образовались в последней трети XVIII в. в результате восстания британских колонистов против английской короны (см. урок Война за независимость).

США были первой в мире президентской республикой, воплотившей в государственном управлении принцип разделения властей, выдвинутый философами Просвещения. Основой аграрного хозяйства северных штатов был труд свободных фермеров, но в южных штатах существовало рабство. Чернокожие рабы, предки которых были вывезены из Западной Африки, работали на хлопковых и табачных плантациях, составлявших основу экономики Юга США.

События

Внутреннее развитие

1776;1820 гг. ; в США легально въехало около 250 тыс. человек.

1789 г. ; в Америке возникает первая политическая партия ; партия федералистов.

1793 г. ; Эли Уитни изобрел хлопкоочистительную машину, которая увеличила производительность труда в сотни раз.

1807 г. ; в США появляется первый пароход («Клермонт»). Сконструировал Роберт Фултон.

1808 г. ; запрет на ввоз новых рабов.

1819 г. ; первое (для паровых судов) трансатлантическое путешествие на пароходе «Саванна».

1830 г. ; проложена первая в США железная дорога, соединившая города Чарлстон и Огасту (протяженность 64 км).

1831 г. ; восстание рабов в Виргинии под руководством Нета Тёрнера.

1854 г. ; создана Республиканская партия (существует до сих пор).

В стране разворачивается движение аболиционистов ; сторонников отмены рабства.

1859 г. ; аболиционист Джон Браун попытался поднять всеобщее восстание рабов.

Расширение страны и внешняя политика

1804 г. ; США покупают у Франции территорию Луизианы за 15 млн долларов.

1812;1815 гг. ; Англо-американская война (Вторая война за независимость).

1818 г. ; договор с Великобританией, который разграничивал сферы влияния на Севере США (установил нынешнюю границу между США и Канадой).

1819 г. ; США покупают у испанцев территорию нынешней Флориды и участки, примыкающие к Луизиане.

1823 г. ; доктрина Монро. Провозглашена внешнеполитическая доктрина президента Дж. Монро. Она предполагала невмешательство Европы и Америки в дела друг друга.

1835;1836 гг. ; Техасская война. Началась с восстания американских поселенцев против мексиканского владычества. Итогом войны стало объявлением Техаса независимой республикой.

1845 г. ; Техас объявлен штатом США.

1846;1848 гг. ; Американо-мексиканская война. Мексика потеряла 55% своих территорий, которые вошли в состав США.

Участники

Александр Гамильтон ; государственный деятель, основатель и лидер партии федералистов.

Джеймс Монро ; 5-й президент США (1817;1825).

Джон Браун ; аболиционист, борец за освобождение чернокожих рабов в Америке.

Заключение

В первой половине XIX века США значительно увеличили свою территорию (в четыре раза). Если на рубеже XVIII;XIX вв. территория страны простиралась от Атлантического океана до реки Миссисипи, то к середине XIX в. США простирались до Тихого океана.

Промышленная революция, которая проходила в Америке в первой половине XIX в., увеличила разрыв между промышленно развитым Севером и Югом, где преобладало плантационное хозяйство с использованием рабов.

Противостояние между сторонниками и противниками рабства все время нарастало и в 60-е гг. привело к гражданской войне (см. урок “Гражданская война в США. США на рубеже веков”).

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