8 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Первая половина XIX века в Америке — время промышленного переворота, активного освоения и расширения территории страны, а также период зарождения борьбы за освобождение от рабства чернокожего населения Америки.







КРАТКАЯ СПРАВКА



Первая половина XIX в. в Америке ; время промышленного переворота, активного освоения (см. скваттерство и фронтир) и расширения территории страны, а также период зарождения борьбы за освобождение от рабства чернокожего населения Америки (см. аболиционизм).



Предыстория



США (Соединенные Штаты Америки) образовались в последней трети XVIII в. в результате восстания британских колонистов против английской короны (см. урок Война за независимость).



США были первой в мире президентской республикой, воплотившей в государственном управл�ении принцип разделения властей, выдвинутый философами Просвещения. Основой аграрного хозяйства северных штатов был труд свободных фермеров, но в южных штатах существовало рабство. Чернокожие рабы, предки которых были вывезены из Западной Африки, работали на хлопковых и табачных плантациях, составлявших основу экономики Юга США.



События



Внутреннее развитие



1776;1820 гг. ; в США легально въехало около 250 тыс. человек.



1789 г. ; в Америке возникает первая политическая партия ; партия федералистов.



1793 г. ; Эли Уитни изобрел хлопкоочистительную машину, которая увеличила производительность труда в сотни раз.



1807 г. ; в США появляется первый пароход («Клермонт»). Сконструировал Роберт Фултон.



1808 г. ; запрет на ввоз новых рабов.



1819 г. ; первое (для паровых судов) трансатлантическое путешествие на пароходе «Саванна».



1830 г. ; проложена первая в США железная дорога, соединившая города Чарлстон и Огасту (протяженность 64 км).



1831 г. ; восстание рабов в Виргинии под руководством Нета Тёрнера.



1854 г. ; создана Республиканская партия (существует до сих пор).



В стране разворачивается движение аболиционистов ; сторонников отмены рабства.



1859 г. ; аболиционист Джон Браун попытался поднять всеобщее восстание рабов.



Расширение страны и внешняя политика



1804 г. ; США покупают у Франции территорию Луизианы за 15 млн долларов.



1812;1815 гг. ; Англо-американская война (Вторая война за независимость).



1818 г. ; договор с Великобританией, который разграничивал сферы влияния на Севере США (установил нынешнюю границу между США и Канадой).



1819 г. ; США покупают у испанцев территорию нынешней Флориды и участки, примыкающие к Луизиане.



1823 г. ; доктрина Монро. Провозглашена внешнеполитическая доктрина президента Дж. Монро. Она предполагала невмешательство Европы и Америки в дела друг друга.



1835;1836 гг. ; Техасская война. Началась с восстания американских поселенцев против мексиканского владычест�ва. Итогом войны стало объявлением Техаса независимой республикой.



1845 г. ; Техас объявлен штатом США.



1846;1848 гг. ; Американо-мексиканская война. Мексика потеряла 55% своих территорий, которые вошли в состав США.



Участники



Александр Гамильтон ; государственный деятель, основатель и лидер партии федералистов.



Джеймс Монро ; 5-й президент США (1817;1825).



Джон Браун ; аболиционист, борец за освобождение чернокожих рабов в Америке.



Заключение



В первой половине XIX века США значительно увеличили свою территорию (в четыре раза). Если на рубеже XVIII;XIX вв. территория страны простиралась от Атлантического океана до реки Миссисипи, то к середине XIX в. США простирались до Тихого океана.



Промышленная революция, которая проходила в Америке в первой половине XIX в., увеличила разрыв между промышленно развитым Севером и Югом, где преобладало плантационное хозяйство с использованием рабов.



Противостояние между сторонниками и противниками рабства все время нарастало и в 60-е гг. привело к гражданской войне (см. урок “Гражданская война в США. США на рубеже веков”).





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