9 класс. Всеобщая история (сериал, 2013) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Соединённые Штаты Америки (США), долгое время остававшиеся за бортом европейской политики, начиная с начала ХХ века всё увереннее и прочнее внедрялись в Европу, во все сферы жизни. Поддержка США Антанты предопределила её победу. В мире образовалась т. н. Версальско-Вашингтонская система. После окончания Первой мировой войны Соединённые Штаты вошли в плеяду победителей, играющих в мировой политике значимую роль. Политике США в 1920 ; 30-х гг. посвящён данный урок.



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