Среди камней (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Среди камней1-й сезон6-я серия
2019, Darklands
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
Среди камней (сериал, 2019) сезон 1 серия 6
О сериале
Семнадцатилетний Дэмиен мечтает вырваться за пределы своего района и стать профессиональным бойцом. Когда его кумир и старший брат исчезает, парень попадает в чуждый ему мир насилия, наркотиков и жестоких банд. Героя ждeт главная схватка в его жизни.
Рейтинг
6.0 IMDb
- МОРежиссёр
Марк
О’Коннор
- КМРежиссёр
Конор
МакМахон
- ДУАктёр
Дэйн
Уайт О’Хара
- ТКАктёр
Томмас
Кэйн-Бирн
- ДРАктриса
Джудит
Родди
- МОАктёр
Марк
О’Халлоран
- ДСАктёр
Джимми
Смоллхорн
- ББАктриса
Барбара
Бергин
- ЭКАктриса
Эшлинг
Кернс
- КБАктёр
Кайл
Брэдли Дональдсон
- ДХАктёр
Дэррен
Хили
- ФУАктёр
Фионн
Уолтон
- МОСценарист
Марк
О’Коннор
- АКСценарист
Адам
Коутс
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ДБАктёр дубляжа
Давид
Бродский
- МГАктриса дубляжа
Марина
Гладкая
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- СЙХудожница
Сара
Йомэн