Среди камней (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Семнадцатилетний Дэмиен мечтает вырваться за пределы своего района и стать профессиональным бойцом. Когда его кумир и старший брат исчезает, парень попадает в чуждый ему мир насилия, наркотиков и жестоких банд. Героя ждeт главная схватка в его жизни.

