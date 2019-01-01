Среди камней. Серия 4
Wink
Сериалы
Среди камней
1-й сезон
4-я серия
2019, Darklands
Драмы, Криминал18+

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Среди камней (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Семнадцатилетний Дэмиен мечтает вырваться за пределы своего района и стать профессиональным бойцом. Когда его кумир и старший брат исчезает, парень попадает в чуждый ему мир насилия, наркотиков и жестоких банд. Героя ждeт главная схватка в его жизни.

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Рейтинг

5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Среди камней»